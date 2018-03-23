Сотрудник РАН в Казани рассказал о прогрессивном порно будущего

Возглавляющий Институт проблем передачи информации РАН старший научный сотрудник, а также популяризатор и член совета «Эволюции» Александр Панчин в Казани прочитал лекцию о самообмане мозга. В частности, он упомянул порно из будущего и то, каким образом люди его предвидят.

Николай Офицеров

В своей второй научно-популярной лекции «Научные анекдоты» Панчин рассказал об ошибках мышления, а также о том, почему же люди верят в несколько странные, в привычном смысле, вещи. По его словам, сейчас предрассудки проникают в вузы и уже становятся частью образовательных программ.Помимо этого, большая часть общества верит в экстрасенсов, медиумов и нередко обращается за помощью к гадалкам. Ученый своей целью видит необходимость помочь людям изменить отношение к разным суевериям и магическим практикам.Панчин также рассказал о том, что несколько лет назад его западный коллега Дэрил Бем опубликовал статью, в которой утверждал, что люди могут предвидеть будущее, в частности порнографию. Он провел эксперимент с довольно большой выборкой, поэтому этого оказалось достаточно для того, чтобы считать гипотезу вполне обоснованной. Дальше, однако, она не подтвердилась в независимых проверках.