В Мурманске представят уникальный сканер артерий и вен человека

Вскоре в Мурманске появится медицинский прибор под названием агниограф, позволяющий специалистам детально изучать вены и артерии в организме пациентов, выявляя возможные отклонения в кровеносной системе.

Александр Вест

Новое устройство обойдётся рентген-хирургическому отделению областной мурманской больницы в 63 миллиона рублей. Андрей Кичигенко, являющийся главой управления материально-технического обеспечения Минздрава по Мурманской области, рассказал о том, что новый аппарат появится в областном госпитале уже в течение следующих четырёх месяцев. Уже в третьем квартале нынешнего года в руки мурманских специалистов попадёт ангиограф, способный выявить мельчайшие повреждения в кровеносной системе человека.Во всём Заполярье данный аппарат станет уникальным образцом медицинской техники, являясь единственным в своём роде во всём регионе. По заверению медицинских специалистов, прежний ангиоргаф сильно устарел, поэтому его замена повысит эффективность лечения пациентов, имеющих проблемы с кровеносной системой.