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| | В Мурманске представят уникальный сканер артерий и вен человека

В Мурманске представят уникальный сканер артерий и вен человека

Сегодня, 22:40
Вскоре в Мурманске появится медицинский прибор под названием агниограф, позволяющий специалистам детально изучать вены и артерии в организме пациентов, выявляя возможные отклонения в кровеносной системе.

В Мурманске представят уникальный сканер артерий и вен человека

 

Новое устройство обойдётся рентген-хирургическому отделению областной мурманской больницы в 63 миллиона рублей. Андрей Кичигенко, являющийся главой управления материально-технического обеспечения Минздрава по Мурманской области, рассказал о том, что новый аппарат появится в областном госпитале уже в течение следующих четырёх месяцев. Уже в третьем квартале нынешнего года в руки мурманских специалистов попадёт ангиограф, способный выявить мельчайшие повреждения в кровеносной системе человека.

Во всём Заполярье данный аппарат станет уникальным образцом медицинской техники, являясь единственным в своём роде во всём регионе. По заверению медицинских специалистов, прежний ангиоргаф сильно устарел, поэтому его замена повысит эффективность лечения пациентов, имеющих проблемы с кровеносной системой.
Александр Вест
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