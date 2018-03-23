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| | Интимные детали: Специалисты назвали 10 основных ошибок при использовании презерватива

Интимные детали: Специалисты назвали 10 основных ошибок при использовании презерватива

Сегодня, 12:40
Американские специалисты изучили многочисленные исследования использования презервативов, проводившиеся в последние годы. В результате эксперты выявили 10 главных ошибок, совершаемых в ходе использования данного вида контрацепции.

Интимные детали: Специалисты назвали 10 основных ошибок при использовании презерватива

 

Учёные заметили, что около половины опрошенных граждан рассказали о том, что надевают презерватив перед непосредственным началом полового акта, когда уже были совершены все предварительные ласки. При таком использовании презерватив сможет уберечь от нежелательной беременности, но не от разнообразных инфекций. Также около 25% респондентов ошибаются, разворачивая презерватив перед его использованием, а затем натягивая его на половой орган "как колготки". Отметим, 24-41% опрошенных не сдавливают кончик презерватива для выпуска лишнего воздуха из отдела для семени, что также является ошибкой.

Не менее трети мужчин слишком поздно вынимают презерватив из дамы, рискуя тем самым нарушить его целостность, а около 11% респондентов оказались любителями вскрывать презервативы острыми предметами, рискуя сделать дырку в резиновом "друге". В числе распространённых ошибок также оказались отсутствие осмотра презерватива перед его использованием, надевание их наизнанку, повторное использование данных средств контрацепции у экономных пользователей и отсутствие дополнительной смазки при длительных половых актах.
Александр Вест
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