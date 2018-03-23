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Учёные рассказали об эффективном способе похудения

Сегодня, 12:29
Специалисты поведали о том, что для избавления от лишних килограммов вовсе не обязательно изнурять своё тело многочасовыми тренировками и диетами. Учёные рассказали о заморозке блуждающего нерва, способствующей эффективному похудению.

Учёные рассказали об эффективном способе похудения

 

Эксперты, представляющие Общество интервенционной радиологии, поведали об инновационном методе похудения, в котором в теле пациента замораживается блуждающий нерв. По словам специалистов, человечество изобрело многочисленные методы борьбы с лишним весом, однако проблема ожирения всё ещё стоит на повестке многочисленных стран, где граждане не могут справиться с устранением лишних килограммов. Дэвид Пролого, возглавивший команду учёных, рассказал об исследовании, в котором приняли участие десять добровольцев, чьи блуждающие нервы были заморожены.

Пролого отметил, что блуждающий нерв, располагающийся у самого основания пищевода, один из приёмов, которым желудок повышает аппетит человека, уведомляя мозг о пустом желудке. С помощью криогенного газа аргона, вводимого добровольцам в задний ствол блуждающего нерва, учёным удалось в значительной степени уменьшить аппетит испытуемых граждан.
Александр Вест
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