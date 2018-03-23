Ученые рассказали об эффективном способе продления жизни

Каждый человек хочет жить долго, счастливо и не болеть. Сотрудники Университета Дьюка в США рассказали, как продлить свое существование на Земле и сделать его более комфортным.

Домбровский Сергей

30 лет ученые считали, что ежедневная физическая нагрузка приносит пользу людям только в том случае, если она длится не менее десяти минут. Теперь эксперты изменили свое мнение по этому поводу. По словам американских специалистов, даже кратковременная физическая активность оказывает благотворное влияние на здоровье. Не нужно часами пропадать в тренажерных залах, качать пресс и другие мышцы, дабы продлить жизнь. Достаточно кратковременных нагрузок несколько раз в день. Суммарно время активной деятельности может составить менее 20 минут, но польза для организма будет огромной.По мнению ученых, непродолжительные физические упражнения даже более эффективны, чем длительное нахождение в спортивном зале. Эксперты настоятельно рекомендуют людям вести активный образ жизни, поскольку это существенно повлияет на ее продолжительность. Тем, кому не хватает физической нагрузки, специалисты рекомендуют не пользоваться лифтами в многоэтажных домах и отказаться от общественного транспорта, если расстояние не слишком велико.