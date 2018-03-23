Апокалипсис неминуем: Ученые обнародовали новые даты "конца света"

Группа ученых провела ряд исследований, посвященных выяснению даты вероятной гибели Земли. Их прогноз звучит не слишком утешительно, поскольку в следующем году массивный астероид столкнется с планетой, приведя к гибели всего живого на ней.

Пойда Анна

Однако мнения исследователей относительно наступленения апокалипсиса на Земле кардинально разошлись, так как версия с «фатальной» встречей с астероидом в 2019 году кажется правдоподобной далеко не всем экспертам.Другие специалисты полагают, что планету уничтожит столкновение с космическим телом под названием Апофис, которое регулярно пролетает близко от Земли, однако в 2036 году расстояние между ними существенно сократится, тем самым спровоцировав наступление Армагедона.В случае, если Земля сможет избежать первых двух столкновений, то падение астероида Бенну в 2135 году, который серьезно беспокоит работников NASA, ей пережить уже не удастся.