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| | Апокалипсис неминуем: Ученые обнародовали новые даты "конца света"

Апокалипсис неминуем: Ученые обнародовали новые даты "конца света"

Сегодня, 12:21
Группа ученых провела ряд исследований, посвященных выяснению даты вероятной гибели Земли. Их прогноз звучит не слишком утешительно, поскольку в следующем году массивный астероид столкнется с планетой, приведя к гибели всего живого на ней.

Апокалипсис неминуем: Ученые обнародовали новые даты "конца света"

 

Однако мнения исследователей относительно наступленения апокалипсиса на Земле кардинально разошлись, так как версия с «фатальной» встречей с астероидом в 2019 году кажется правдоподобной далеко не всем экспертам.

Другие специалисты полагают, что планету уничтожит столкновение с космическим телом под названием Апофис, которое регулярно пролетает близко от Земли, однако в 2036 году расстояние между ними существенно сократится, тем самым спровоцировав наступление Армагедона.

В случае, если Земля сможет избежать первых двух столкновений, то падение астероида Бенну в 2135 году, который серьезно беспокоит работников NASA, ей пережить уже не удастся.
Пойда Анна
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