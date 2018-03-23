«Воротники» трицератопсов помогали определять сородичей

Травоядные динозавры из клады цератопсов известны всем, в первую очередь, благодаря костным выростам, выступающим из задней части черепа, которые принимали весьма разнообразные формы. У более поздних видов этих животных, среди которых Chasmosaurus belli, размер воротника мог превышать метр. Палеонтологи выдвигали несколько гипотез о том, почему именно появились столь яркие отличительные черты.
Среди них, в частности, была защита от хищников, а также демонстрация социального статуса и возможность отличать представителей близких видов.
В новой работе ученые провели анализ имеющихся данных с целью проверки последней гипотезы. Если она верна, то у проживающих на одной территории и в одно время видов должны быть заметно отличающиеся внешние украшения на черепах. Они сравнили 350 характеристик в 1035 парах видов, 38 из которых обитали одновременно на одинаковой территории, а 63 жили в одну эпоху и на одном континенте, но их останки палеонтологи нашли далеко друг от друга. Оказалось, что никакие из близких по времени и месту пар не отличаются друг от друга сильнее, чем любая другая пара.