«Воротники» трицератопсов помогали определять сородичей

Одну из распространенных гипотез о том, как возникли огромные костные воротники и шипы динозавров из инфраотряда цератопсов, протестировали биологи. Согласно этой гипотезе, столь яркие внешние признаки появились для того, чтобы животные могли отличать представителей своего вида от другого.

Николай Офицеров

Травоядные динозавры из клады цератопсов известны всем, в первую очередь, благодаря костным выростам, выступающим из задней части черепа, которые принимали весьма разнообразные формы. У более поздних видов этих животных, среди которых Chasmosaurus belli, размер воротника мог превышать метр. Палеонтологи выдвигали несколько гипотез о том, почему именно появились столь яркие отличительные черты.Среди них, в частности, была защита от хищников, а также демонстрация социального статуса и возможность отличать представителей близких видов.В новой работе ученые провели анализ имеющихся данных с целью проверки последней гипотезы. Если она верна, то у проживающих на одной территории и в одно время видов должны быть заметно отличающиеся внешние украшения на черепах. Они сравнили 350 характеристик в 1035 парах видов, 38 из которых обитали одновременно на одинаковой территории, а 63 жили в одну эпоху и на одном континенте, но их останки палеонтологи нашли далеко друг от друга. Оказалось, что никакие из близких по времени и месту пар не отличаются друг от друга сильнее, чем любая другая пара.