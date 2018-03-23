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| | Астробиолог: NASA скрывают факты наличия внеземной жизни

Астробиолог: NASA скрывают факты наличия внеземной жизни

Сегодня, 12:04
Знаменитый астробиолог из США по имени Берри Ди Грегорио заявил о том, что специалисты, работающие на американское космическое агентство NASA сознательно занимаются сокрытием доказательств существования жизни вне планеты Земля.

Астробиолог: NASA скрывают факты наличия внеземной жизни

 

Более десяти лет Ди Грегорио работал в Центре по Астробиологии Кардиффа, а в Букингемском университете Берри был признан одним из лучших учёных умов. Астробиолог утверждает, что на протяжении многих лет сотрудники NASA успешно занимаются «фильтрацией» материалов, доказывающих существование внеземной жизни. По словам Берри, марсоход Curiosity неоднократно делал снимки, на которых видны следы существ, когда-то живших на Марсе, однако все эти материалы успешно скрываются от общественности.

Ди Грегорио рассказал о том, что сотрудники NASA связали появление данных следов на поверхности Марса с процессом кристаллизации, повлиявшим на формирование рельефа Красной планеты. Эксперт заметил, что марсоход прекратил изучение указанной области Марса, как только в ней были найдены предполагаемые следы жизнедеятельности внеземных существ.
Александр Вест
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