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| | Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет

Сегодня, 11:46
Учёные выразили уверенность в том, что грядущий парад планет окажет негативное воздействие на Землю, где начнётся очередное глобальное потепление. Помимо увеличения глобальной температуры на Земле некоторые планеты обзаведутся новой орбитой.

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет

 

По словам экспертов, планеты в Солнечной системе станут придерживаться в своём движении более округлых орбит, на что повлияет очередной парад планет. Также специалисты заметили, что в результате изменения орбит на некоторых планетах будут снижены электромагнитные и гравитационные поля Солнечной системы. Из-за подобных изменений Земля будет подвержена воздействию гораздо большего количества космического излучения, что приведёт к развитию нового глобального потепления.

Космическое излучение будет превращать весь азот на Земле в углерод, а он является опасным углекислым газом, способствующим развитию глобального потепления, влияя на появление парникового эффекта.
Александр Вест
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