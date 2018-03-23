Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет

Учёные выразили уверенность в том, что грядущий парад планет окажет негативное воздействие на Землю, где начнётся очередное глобальное потепление. Помимо увеличения глобальной температуры на Земле некоторые планеты обзаведутся новой орбитой.

Александр Вест

По словам экспертов, планеты в Солнечной системе станут придерживаться в своём движении более округлых орбит, на что повлияет очередной парад планет. Также специалисты заметили, что в результате изменения орбит на некоторых планетах будут снижены электромагнитные и гравитационные поля Солнечной системы. Из-за подобных изменений Земля будет подвержена воздействию гораздо большего количества космического излучения, что приведёт к развитию нового глобального потепления.Космическое излучение будет превращать весь азот на Земле в углерод, а он является опасным углекислым газом, способствующим развитию глобального потепления, влияя на появление парникового эффекта.