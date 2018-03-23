Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет

По словам экспертов, планеты в Солнечной системе станут придерживаться в своём движении более округлых орбит, на что повлияет очередной парад планет. Также специалисты заметили, что в результате изменения орбит на некоторых планетах будут снижены электромагнитные и гравитационные поля Солнечной системы. Из-за подобных изменений Земля будет подвержена воздействию гораздо большего количества космического излучения, что приведёт к развитию нового глобального потепления.
Космическое излучение будет превращать весь азот на Земле в углерод, а он является опасным углекислым газом, способствующим развитию глобального потепления, влияя на появление парникового эффекта.