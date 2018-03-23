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| | Химики открыли новый способ борьбы со старением мышц

Химики открыли новый способ борьбы со старением мышц

Сегодня, 11:45
Исследователи из лабораторий университета Нового Южного Уэльса и медицинской школы Гарварда открыли соединение двух химических элементов, которые способны замедлять старение мышц человека. Эффект воздействия препарата имеет эффект перманентных физических упражнений и утренней зарядки. Об этом ученые сообщили в статье для специализированного издания.

Химики открыли новый способ борьбы со старением мышц

 

Препарат опробован на лабораторных мышах, которые достигли возраста 32 месяцев. У испытуемых наблюдалась повышенная активность и чрезмерная подвижность. Сами химики объясняют такой эффект воздействием эндотелиальных клеток, которые обволакивают капилляры и артерии кровеносной системы. Именно они являются первопричиной старения мышц, снижая приток крови к мышечным волокнам, замедляя репродуктивную функциональность клетки.

Ввод инъекций из двух элементов: никотинамида мононуклеотида и сероводород повышает физическую выносливость клетки на 60%. Данное соединение стимулирует развитие белка, который участвует в генерации и обновлении кровеносных сосудов.
Сергей Денисов
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