Химики открыли новый способ борьбы со старением мышц

Препарат опробован на лабораторных мышах, которые достигли возраста 32 месяцев. У испытуемых наблюдалась повышенная активность и чрезмерная подвижность. Сами химики объясняют такой эффект воздействием эндотелиальных клеток, которые обволакивают капилляры и артерии кровеносной системы. Именно они являются первопричиной старения мышц, снижая приток крови к мышечным волокнам, замедляя репродуктивную функциональность клетки.
Ввод инъекций из двух элементов: никотинамида мононуклеотида и сероводород повышает физическую выносливость клетки на 60%. Данное соединение стимулирует развитие белка, который участвует в генерации и обновлении кровеносных сосудов.