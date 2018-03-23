Химики открыли новый способ борьбы со старением мышц

Исследователи из лабораторий университета Нового Южного Уэльса и медицинской школы Гарварда открыли соединение двух химических элементов, которые способны замедлять старение мышц человека. Эффект воздействия препарата имеет эффект перманентных физических упражнений и утренней зарядки. Об этом ученые сообщили в статье для специализированного издания.

Сергей Денисов

Препарат опробован на лабораторных мышах, которые достигли возраста 32 месяцев. У испытуемых наблюдалась повышенная активность и чрезмерная подвижность. Сами химики объясняют такой эффект воздействием эндотелиальных клеток, которые обволакивают капилляры и артерии кровеносной системы. Именно они являются первопричиной старения мышц, снижая приток крови к мышечным волокнам, замедляя репродуктивную функциональность клетки.Ввод инъекций из двух элементов: никотинамида мононуклеотида и сероводород повышает физическую выносливость клетки на 60%. Данное соединение стимулирует развитие белка, который участвует в генерации и обновлении кровеносных сосудов.