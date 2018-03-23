Новое решение ученых поможет избежать глобального потепления

Одна из наиболее сложных задач на Земле – что делать с глобальным потеплением. В то, что оно будет, в первую очередь даже не все учёные верят. Они анализируют состояние льда на том или ином участке, а также рассматривают под разными углами климат. Однако большая часть экспертов всё же полагают, что глобальное потепление – совсем не миф. Пройдёт определённый период времени – и значительная часть планеты станет выжженной пустыней, некоторые территории будут затоплены, и жить станет «жарче, суше, голоднее».
В основном, эксперты полагают, что сами люди в этом и виноваты. Вырубка лесов, вредные выбросы с заводов – всё это активно нагревает планету. Самым простым способом ликвидировать опасность кажется просто остановка разных объектов коммерческой направленности или их ограничение. Однако, во-первых, планы такого остаются только планами, поскольку бизнесмены не слишком готовы ради не совсем ясной проблемы будущего лишиться своих нынешних больших доходов, а, во-вторых, не все уверены в том, что так что-то решится. Некоторые эксперты предполагают, что только ограничением уже ничего не остановить.
Будущее планеты видится всё мрачнее. Эксперты составляют разные интерактивные карты, прогнозируя, где же будет всё-таки шанс выжить в таких условиях. Например, одна из последних разработана Томашем Степински из Университета Цинциннати в США. Проект Climate Ex демонстрирует, что случится с планетой в последующие 50 лет. Эксперт отмечает, что нет стопроцентной вероятности именно такого исхода в будущем, однако он весьма вероятен.
Поможет ли при всех вышеуказанных ужасах новый метод борьбы с глобальным потеплением? Очередной геоинженерный проект предложен Робертом Нельсоном из Калифорнийского Института планетарных исследований. Заключается метод в том, чтобы распылять в воздухе соль. Так планета должна остудиться. Предполагается, что биосфера при этом не пострадает, а дополнительные дозы солнечного света будут экранированы. Главное – распыление должно проводиться как можно ниже, примерно на высоте в 18 км.
Метод активно критикуется – некоторые эксперты считают, что из-за соли в атмосфере появится много хлора, что приведёт к разрушению озонового слоя. Да и может забираться очень много влаги, а это та же проблема потепления во всей красе. Таким образом, задача ещё не решена, и когда же удастся с ней справиться – загадка.