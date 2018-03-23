Новое решение ученых поможет избежать глобального потепления

Страх – двигатель прогресса, и в случае с современной наукой это срабатывает на все сто процентов. Постоянно находятся проблемы, которые необходимо решить, от десятка новых вирусов до прямого уничтожения планеты. Правда, с улаживанием последнего дело движется более медленно – ещё далеко не все процессы понятны, а многое вообще имеет хоть какое-то описание только на уровне эфемерных математических формул. Последние время от времени оказываются не верными, потому что обнаруживается, что стоило изменить тот или иной знак после запятой.

Одна из наиболее сложных задач на Земле – что делать с глобальным потеплением. В то, что оно будет, в первую очередь даже не все учёные верят. Они анализируют состояние льда на том или ином участке, а также рассматривают под разными углами климат. Однако большая часть экспертов всё же полагают, что глобальное потепление – совсем не миф. Пройдёт определённый период времени – и значительная часть планеты станет выжженной пустыней, некоторые территории будут затоплены, и жить станет «жарче, суше, голоднее».В основном, эксперты полагают, что сами люди в этом и виноваты. Вырубка лесов, вредные выбросы с заводов – всё это активно нагревает планету. Самым простым способом ликвидировать опасность кажется просто остановка разных объектов коммерческой направленности или их ограничение. Однако, во-первых, планы такого остаются только планами, поскольку бизнесмены не слишком готовы ради не совсем ясной проблемы будущего лишиться своих нынешних больших доходов, а, во-вторых, не все уверены в том, что так что-то решится. Некоторые эксперты предполагают, что только ограничением уже ничего не остановить.

Ирина Летинская

Будущее планеты видится всё мрачнее. Эксперты составляют разные интерактивные карты, прогнозируя, где же будет всё-таки шанс выжить в таких условиях. Например, одна из последних разработана Томашем Степински из Университета Цинциннати в США. Проект Climate Ex демонстрирует, что случится с планетой в последующие 50 лет. Эксперт отмечает, что нет стопроцентной вероятности именно такого исхода в будущем, однако он весьма вероятен.Поможет ли при всех вышеуказанных ужасах новый метод борьбы с глобальным потеплением? Очередной геоинженерный проект предложен Робертом Нельсоном из Калифорнийского Института планетарных исследований. Заключается метод в том, чтобы распылять в воздухе соль. Так планета должна остудиться. Предполагается, что биосфера при этом не пострадает, а дополнительные дозы солнечного света будут экранированы. Главное – распыление должно проводиться как можно ниже, примерно на высоте в 18 км.Метод активно критикуется – некоторые эксперты считают, что из-за соли в атмосфере появится много хлора, что приведёт к разрушению озонового слоя. Да и может забираться очень много влаги, а это та же проблема потепления во всей красе. Таким образом, задача ещё не решена, и когда же удастся с ней справиться – загадка.