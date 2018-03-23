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| | Ученые: Руки каждого десятого человека запачканы героином и кокаином

Ученые: Руки каждого десятого человека запачканы героином и кокаином

Сегодня, 11:32
Британские исследователи выяснили, что руки каждого десятого человека в развитых государствах запачканы героином и кокаином. Эта статистика относится даже к людям, не имеющим наркотической зависимости.

Ученые: Руки каждого десятого человека запачканы героином и кокаином

 

По словам специалистов, следы кокаина и героина остаются на денежных купюрах. При походе в магазин человек может получить сдачу «зараженными» монетами. В итоге на его руках останутся следы наркотиков. Такое положение вещей озадачило экспертов. Сейчас существует необходимость в разработке новых правил при задержании людей, страдающих зависимостью от запрещенных веществ. При проверках медики могут обнаружить следы героина или кокаина на ладонях граждан, не имеющих пристрастия к наркотикам. В итоге их обвинят в том, чего они не делали.

Ученые провели эксперимент, его участниками стали 50 человек, не страдающих пагубной зависимостью. В итоге специалисты нашли на коже 1% респондентов следы кокаина. Это один из самых распространенных наркотиков. Сейчас необходимо разработать критерии для разделения здоровых и зависимых людей. Также эксперты заставили наркоманов пожимать руки рядовых граждан. В итоге на коже последних не обнаружили следов запрещенных веществ, хотя ученые ожидали увидеть другой результат.
Домбровский Сергей
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