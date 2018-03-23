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| | Учёные из России заглянули внутрь весьма редкого метеорита

Учёные из России заглянули внутрь весьма редкого метеорита

Сегодня, 11:19
Российским специалистам удалось подробно исследовать довольно крупный метеорит, получивший наименование Сеймчан. Исследованный образец представляет самую красивую и редкую группу метеоритов под названием палласиты.

Учёные из России заглянули внутрь весьма редкого метеорита

 

Учёные, представляющие Объединённый институт ядерных исследований, использовали нейронную томографию, чтобы буквально заглянуть внутрь Сеймчан. С помощью данной технологии эксперты сумели получить ценную информацию о пространственном распределении веществ в метеорите, а также о его составе, не нарушая его сохранность. Фрагмент данного метеорита удалось обнаружить ещё в 1964 году.

Благодаря тщательному анализу специалисты определили, что в составе данного метеорита содержатся крупные металлические участки, а также практически все типы морфологии оливиновых зёрен. Помимо построенной трёхмерной модели компонентов Сеймчана российским экспертам также удалось выявить следы распределения никеля в металлической матрице метеорита.
Александр Вест
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