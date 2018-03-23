Учёные из России заглянули внутрь весьма редкого метеорита

Российским специалистам удалось подробно исследовать довольно крупный метеорит, получивший наименование Сеймчан. Исследованный образец представляет самую красивую и редкую группу метеоритов под названием палласиты.

Александр Вест

Учёные, представляющие Объединённый институт ядерных исследований, использовали нейронную томографию, чтобы буквально заглянуть внутрь Сеймчан. С помощью данной технологии эксперты сумели получить ценную информацию о пространственном распределении веществ в метеорите, а также о его составе, не нарушая его сохранность. Фрагмент данного метеорита удалось обнаружить ещё в 1964 году.Благодаря тщательному анализу специалисты определили, что в составе данного метеорита содержатся крупные металлические участки, а также практически все типы морфологии оливиновых зёрен. Помимо построенной трёхмерной модели компонентов Сеймчана российским экспертам также удалось выявить следы распределения никеля в металлической матрице метеорита.