Учёные поведали о новом способе лечения рака печени

Команда международных исследователей обнародовала данные о новом средстве, способном подавить распространение рака. Специалисты рассказали о найденном противораковом белке, который позволяет бороться с раком печени.

Александр Вест

В своём исследовании учёные сравнили деятельность 4 тысяч белков в патологической и здоровой ткани, рассмотрев их активность с помощью мышиной модели гепатоцеллюлярной карциномы. Как выяснилось, в опухолевых клетках просматривается малое количество гистидин-фосфатазы LHPP. Специалисты определили, что у людей тяжесть заболевания и общая продолжительность жизни напрямую зависели от дефицита данного белка. Пациенты умирали в среднем на два года раньше других людей с раком печени, если в их организме вообще не наблюдалось подобных соединений.С помощью введения дополнительной ДНК в организм мышей, что позволяло кодировать супрессор, рост злокачественных образований удалось остановить, а печень продолжала функционировать в своём стандартном режиме.