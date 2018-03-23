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| | Учёные поведали о новом способе лечения рака печени

Учёные поведали о новом способе лечения рака печени

Сегодня, 11:11
Команда международных исследователей обнародовала данные о новом средстве, способном подавить распространение рака. Специалисты рассказали о найденном противораковом белке, который позволяет бороться с раком печени.

Учёные поведали о новом способе лечения рака печени

 

В своём исследовании учёные сравнили деятельность 4 тысяч белков в патологической и здоровой ткани, рассмотрев их активность с помощью мышиной модели гепатоцеллюлярной карциномы. Как выяснилось, в опухолевых клетках просматривается малое количество гистидин-фосфатазы LHPP. Специалисты определили, что у людей тяжесть заболевания и общая продолжительность жизни напрямую зависели от дефицита данного белка. Пациенты умирали в среднем на два года раньше других людей с раком печени, если в их организме вообще не наблюдалось подобных соединений.

С помощью введения дополнительной ДНК в организм мышей, что позволяло кодировать супрессор, рост злокачественных образований удалось остановить, а печень продолжала функционировать в своём стандартном режиме.
Александр Вест
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