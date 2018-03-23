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| | Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто

Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто

Сегодня, 11:09
Ученые провели ряд исследований, в ходе которых смогли раскрыть тайну происхождения мистического «пришельца», обнаруженного в пустыне Атакама в 2003 году. Как выяснилось, предполагаемый гуманоид в действительности был ребенком, страдающим от нарушения в работе генов, отвечающих за рост скелета.

Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто

 

Согласно результатам, полученным после изучения скелета «Аты» группой ученых из Стэнфордского университета, эти останки, окутанные мистическим флёром, принадлежали серьезно больному ребенку, который либо появился на свет сильно недоношенным, либо – гораздо позже положенного срока и скончался спустя несколько часов после родов.

Руководитель исследовательской группы Гарри Нолан Мне считает, что останки малыша необходимо отправить обратно в Чили, где его смогут похоронить, в соответствии с традициями местных народов.

Специалистам удалось разрушить основу, на которой зиждется уверенность сторонников теории заговора в существовании инопланетной расы, так как их доказательством служат останки Алешеньки или так называемого кыштымского карлика и «лилипута-гуманоида» из Атакамы.
Пойда Анна
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