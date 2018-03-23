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| | Ученые впервые применили стволовые клетки для лечения слепоты

Ученые впервые применили стволовые клетки для лечения слепоты

Сегодня, 10:33
Старческая макулодистрофия (поражение сетчатки глаза) может быть вылечена. На данный момент ученые разработали уникальный метод лечения с помощью применения стволовых клеток. Специалисты уверены в том, что у данного способа имеются серьезные перспективы развития.

Ученые впервые применили стволовые клетки для лечения слепоты

 

Данную теорию предоставили исследователи из Университета колледжа Лондона. Метод прошел успешное тестирование в одной из больниц британской столицы. Специалисты уже поделились своим научным изысканием на страницах журнала Nature.

В материале уточняется, что дегенерация сетчатки глаза происходит у людей после 70 лет. Если не провести своевременное лечение, люди теряют зрение. В основе нового метода лечения лежит имплантация стволовых клеток прямо в сетчатку, это провоцирует регенерацию ее поврежденных участков.

Если же отсутствует должное и своевременное лечение, то данный недуг приводит к полной слепоте. После проведенной операции у пациентов зрение существенно улучшилось.
Николай Офицеров
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