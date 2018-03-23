Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса

Равное разделение домашних обязанностей в браке может быть не только благоприятным фактором с позиции бытовой составляющей, но и положительным образом отразиться на сексуальном удовлетворении супругов друг другом. Соответствующее заявление было сделано психологами из США. Результаты исследования были размещены в журнале Social Forces.

Николай Офицеров

Исследователи провели анализ среди отношений более чем 1100 супругов. Их средний возраст составил 55 лет, а продолжительность брака 25 лет. Ученые также обратили внимание на количество времени, которое супруги затрачивали на выполнение работы по дому и то, насколько справедливо было распределено это время.Как оказалось, что при честном распределении обязанностей оба партнера испытывали значительно большее удовлетворение в сексуальном плане от друг друга. Способствовало этому моральное удовлетворение от того, что обязанности распределены справедливо, так как количество свободного времени у каждого из них значительно увеличивалось.На данный момент полный рабочий день работает 57 процентов женщин. При этом представительницы прекрасного пола выполняют практически всю работу по дому. Исследователи отмечают важность того, чтобы бытовой процесс был разделен справедливо для полноценного и счастливого брака.