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| | Ученые: Литий-воздушные аккумуляторы смогли выдержать 700 циклов перезарядки

Ученые: Литий-воздушные аккумуляторы смогли выдержать 700 циклов перезарядки

Сегодня, 09:22
Сотрудникам Иллинойского университета удалось разработать высокоэффективные литий-воздушные аккумуляторы, способные выдерживать 700 циклов перезарядки. Рекордный показатель может сравниться с максимальными 1400 циклами литий-ионных батарей.

Ученые: Литий-воздушные аккумуляторы смогли выдержать 700 циклов перезарядки

 

Литий-воздушные батареи созданы на основе воздействия лития с кислородом, в результате которого формируется пероксид лития Li2O2. Этот источник имеет максимальную удельную энергию – 40 мегаджоулей на 1 кг, что в 5 раз превышает аналогичные литий-ионные. Вскоре литий-воздушные аккумуляторы заменят литий-ионные. Батареи с литием и кислородом создавались химиками и до этого. Однако использоваться они не могли, так как вероятность взрыва была высокой. Эффективность аккумулятора снижается под воздействием воды, азота и углекислого газа, поэтому нормально функционировать он может только 10-20 циклов.

Сотрудники Иллинойского университета изменили вид электрохимической ячейки, которая сможет увеличить срок действия литий-воздушных батарей и станет защитой от раздражителей. Поверхность аккумулятора покрыли специальным веществом из углерода и карбоната лития, а в качестве катализатора восстановления кислорода использовали наноструктурированный дисульфид молибдена.
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