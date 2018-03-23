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| | Археологи обнаружили на Космодамианской набережной церковный некрополь 16 века

Археологи обнаружили на Космодамианской набережной церковный некрополь 16 века

Сегодня, 09:15
В ходе охранных раскопок на территории Космодамианской набережной археологи обнаружили более 140 артефактов, относящихся к ХV-XVI столетию. Эта информация появилась на сайте Мосгорнаследия.

Археологи обнаружили на Космодамианской набережной церковный некрополь 16 века

 

Территория, где проводятся исследования, должна быть отдана под новую застройку. Ранее здесь находился храм Косьмы и Домиана. В церковной ограде традиционно хоронили священников, диаконов и представителей московского клира.

На дневной поверхности погребального сооружения обнаружен сопутствующий покойникам инвентарь: наперсные кресты, оклады молитвенников, часть митр и другие предметы.

По словам археологов, культурный слой памятника очень плотный. Погребения расположены в несколько «этажей». Храм существовал более трехсот лет и был разрушен большевиками в 30-е годы ХХ века.
Сергей Денисов
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