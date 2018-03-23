Археологи обнаружили на Космодамианской набережной церковный некрополь 16 века

Территория, где проводятся исследования, должна быть отдана под новую застройку. Ранее здесь находился храм Косьмы и Домиана. В церковной ограде традиционно хоронили священников, диаконов и представителей московского клира.
На дневной поверхности погребального сооружения обнаружен сопутствующий покойникам инвентарь: наперсные кресты, оклады молитвенников, часть митр и другие предметы.
По словам археологов, культурный слой памятника очень плотный. Погребения расположены в несколько «этажей». Храм существовал более трехсот лет и был разрушен большевиками в 30-е годы ХХ века.