Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса

Астроном-космолог из ЮАР Питер Дансби провел исследование, результаты которого изрядно посмешили его коллег. Он сообщил о наблюдении за неустановленным космическим объектом, который в действительности оказался Марсом.

Пойда Анна

Питер Дансби заявил о своем «открытии» в специальном онлайн-сервисе, именуемом The Astronomer’s Telegram, который предназначен для обмена информацией между специалистами в области астрономии.По словам космолога, 20 марта текущего года ему удалось проследить за ярким транзиентом, который находился в непосредственной близости от Тройной туманности, при этом, несмотря на все попытки, Дансби не смог определить природу его происхождения. С этой просьбой он обратился к коллегам, которые поздравили его с «открытием» Марса.Ученые даже прислали ему поздравительный сертификат, на котором указано о «достижениях» Дансби в сфере астрономии. В свою очередь, космолог в онлайн-сервисе принес свои извинения коллегам за напрасное беспокойство.