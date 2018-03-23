Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном "Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9
| | Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса

Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса

Сегодня, 08:43
Астроном-космолог из ЮАР Питер Дансби провел исследование, результаты которого изрядно посмешили его коллег. Он сообщил о наблюдении за неустановленным космическим объектом, который в действительности оказался Марсом.

Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса

 

Питер Дансби заявил о своем «открытии» в специальном онлайн-сервисе, именуемом The Astronomer’s Telegram, который предназначен для обмена информацией между специалистами в области астрономии.

По словам космолога, 20 марта текущего года ему удалось проследить за ярким транзиентом, который находился в непосредственной близости от Тройной туманности, при этом, несмотря на все попытки, Дансби не смог определить природу его происхождения. С этой просьбой он обратился к коллегам, которые поздравили его с «открытием» Марса.

Ученые даже прислали ему поздравительный сертификат, на котором указано о «достижениях» Дансби в сфере астрономии. В свою очередь, космолог в онлайн-сервисе принес свои извинения коллегам за напрасное беспокойство.
Пойда Анна
Новости по теме
Обнаружена тайная связь между Марсом и Солнцем
Обнаружена тайная связь между Марсом и Солнцем

Ученые из Швеции обнаружили связь между активностью Солнца и появлением на поверхности Марса таинственного шлейфа. Об этом сообщили западные новостные

Новость о приближении Марса к Земле оказалась «уткой»
Новость о приближении Марса к Земле оказалась «уткой»

Недавно один из научных сотрудников Звездной Астрономии Пулковской обсерватории опроверг появившуюся информацию о сближении Марса и Земли на крайне близкое

Ученые выявили на поверхности Марса иероглифы неустановленного происхождения
Ученые выявили на поверхности Марса иероглифы неустановленного происхождения

В ходе изучения фотографий, сделанных роверами американского космического агентства NASA, группа независимых ученых-уфологов выявила на поверхности Марса

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости