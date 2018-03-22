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| | Ученые из США нашли легкий способ продления жизни

Ученые из США нашли легкий способ продления жизни

Сегодня, 22:40
Ученые из США определил то, как можно продлить жизнь и уменьшить риск развития сердечных болезней. Оказывается, секрет долголетия скрыт в кратковременных физических нагрузках при помощи спорта.

Ученые из США нашли легкий способ продления жизни

 

Специалисты из США советуют для продления жизни и для уменьшения риска развития болезней сердца и сосудов кратковременные спортивные нагрузки. Ученые проанализировали состояние здоровья почти 5 тыс добровольцев, возраст которых был более 40 лет. Выяснилось, что спортивные нагрузки более 20 минут за день способны снизить даже риск преждевременной смерти. При этом, если уделять спорту более 100 минут в день, то вероятность развития серьёзных заболевания снижается на 76%.

Нет необходимости оплачивать дорогостоящий абонемент в спортзал – в качестве лечебной физической нагрузки подойдет прогулка по улице или даже подъем по лестнице в подъезде без лифта. Для еще большего результата и положительного эффекта ученые советуют около 10-15 минут уделять простому комплексу физической зарядки.
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