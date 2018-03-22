Инженеры научили лидары различать предметы в сильном тумане

Сотрудники Массачусетского технологического университета в США разработали метод, заставивший лидары отлично ориентироваться в сильном тумане. При сниженной видимости, устройство по обработке изображений отлично справится с этой задачей.

Домбровский Сергей

Лидар в сложной обстановке, когда человек не способен различить предметы, проанализирует визуальную информацию и выделит необходимые сигналы. Эти приборы применяются в различных отраслях. Широкое распространение лидары получили в производстве беспилотных машин. Благодаря этим устройствам автомобили самоуправляются и им не требуется помощь человека. Лидары составляют трехмерную карту местности. Они обладают преимуществами и недостатками. К последним относится невозможность видеть в плотном тумане. Теперь инженеры нашли способ решить данную проблему.Ученые протестировали новый метод, создав отсек с искусственным туманом. Исходя из полученных результатов эксперимента, специалисты заявляют, что разработанный ими метод действует великолепно и позволяет лидарам прекрасно ориентироваться в пространстве в условиях плохой видимости.