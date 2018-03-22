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| | Обратное магнитное зеркало способствует изучению бета-распада

Обратное магнитное зеркало способствует изучению бета-распада

Сегодня, 21:42
Физики из Германии научились измерять энергию протонов новым методом, определяя время их пересечения неоднородного магнитного поля. Этот способ имеет на порядок меньшую погрешность, нежели классический.

Обратное магнитное зеркало способствует изучению бета-распада

 

В итоге появится возможность качественнее изучить бета-распад нейтронов ядер атомов. Физики настоятельно рекомендуют использовать обратное магнитное зеркало для хранения высокотемпературной плазмы. Оно состоит из двух участков, направленных вдоль оси установки. На отрезке, расположенном близко к источнику питания, поле сильное, а на другом конце оно небольшое. После бета-распада электроны двигаются стремительно, попадая в значительный поток. В итоге перемещение отрицательно заряженных частиц зависит от их быстродействия, а не от начальных углов.

Время прохождения определенного расстояния имеет обратную зависимость от скорости электронов. Опытным путем можно определить быстродействие частиц, если фиксировать моменты бета-распада с помощью специализированных детекторов, регистрирующих магнитное излучение. Ученые планируют проверить разработанный метод на новой установке PERC, которую создадут в Мюнхенском техническом университете.
Домбровский Сергей
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