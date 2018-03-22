Обратное магнитное зеркало способствует изучению бета-распада

Физики из Германии научились измерять энергию протонов новым методом, определяя время их пересечения неоднородного магнитного поля. Этот способ имеет на порядок меньшую погрешность, нежели классический.

Домбровский Сергей

В итоге появится возможность качественнее изучить бета-распад нейтронов ядер атомов. Физики настоятельно рекомендуют использовать обратное магнитное зеркало для хранения высокотемпературной плазмы. Оно состоит из двух участков, направленных вдоль оси установки. На отрезке, расположенном близко к источнику питания, поле сильное, а на другом конце оно небольшое. После бета-распада электроны двигаются стремительно, попадая в значительный поток. В итоге перемещение отрицательно заряженных частиц зависит от их быстродействия, а не от начальных углов.Время прохождения определенного расстояния имеет обратную зависимость от скорости электронов. Опытным путем можно определить быстродействие частиц, если фиксировать моменты бета-распада с помощью специализированных детекторов, регистрирующих магнитное излучение. Ученые планируют проверить разработанный метод на новой установке PERC, которую создадут в Мюнхенском техническом университете.