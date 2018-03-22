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| | Эксперты объяснили, откуда берутся таинственные кольца в небе над Красноярском

Эксперты объяснили, откуда берутся таинственные кольца в небе над Красноярском

Сегодня, 18:58
Жители Красноярска обсуждают странные кольца, появившиеся в небе над городом. По мнению рядовых граждан, это следы НЛО. Эксперты выдвинули свою версию о природе происхождения черных колец.

Эксперты объяснили, откуда берутся таинственные кольца в небе над Красноярском

 

По словам специалистов, об инопланетянах речь идти не может, поскольку явление зафиксировано в нижних слоях атмосферы и больше походит на дым из больших труб или скопление птиц. Альтернативным предположением является видеомонтаж, сделанный автором ролика для того, чтобы удивить пользователей. Еще одним объяснением считается запуск горючего вещества, например, салюта.


Подобные явления возникают не только в Красноярске, но также за пределами России. Кольца в небе видели жители Казахстана. В США граждане тоже обсуждают странные круги над мегаполисами. Люди не могут объяснить их происхождение и начинают выдвигать собственные гипотезы. Зачастую они связывают увиденное с космическими кораблями пришельцев. Причину таинственных колец в небе эксперты назвали, теперь осталось определить их источник.
Домбровский Сергей
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