Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке
| | На поверхности Марса нашли идеально круглый шар

На поверхности Марса нашли идеально круглый шар

Сегодня, 18:22
При изучении поверхности Марса уфологи заметили на ней идеально круглый объект в форме шара. Специалисты не могут найти объяснение его появлению на «красной планете».

На поверхности Марса нашли идеально круглый шар

 

При изучении поверхности планеты Марс с помощью телескопа уфологам удалось заметить на ней объект круглой формы. Ученые не знают, чем может объясняться появление шара на «красной планете».

Само наличие шара настолько невероятно, что сомнений в том, что это, скорее всего, фальсификация у пользователей Сети практически нет. Следовательно, по поводу марсианского шара посыпались иронические шутки: кто-то предположил, что это на самом деле футбольный мяч и закинул его туда Месси во время одного из матчей или тренировок. Другие пользователи сообщали, что известный футболист здесь не при чем, а закинул его туда один из игроков в бейсбол. Также есть предположение, что это не шар вовсе, а свернувшийся броненосец.

Если отбросить вариант возможной фальсификации наличия шара на Марсе и отказаться от всех шуток про это, то остаются всего две версии о том, как он мог там оказаться. Первая заключается в том, что это круглое образование могло появиться естественным образом – путем уплотнения осадков в месторождениях угля. Согласно второй версии, природа не сможет сделать такой круглый объект – на это способен только человек или марсиане.
Новости по теме
На поверхности Марса нашли лист бумаги
На поверхности Марса нашли лист бумаги

На поверхности Марса уфологи нашли предмет, визуально схожий с дистом бумаги. Так, в YouTube уфологи обнародовали ролик с наглядной демонстрацией обнаруженной

NASA расшифровывает тайну «голубого шара» на Солнце
NASA расшифровывает тайну «голубого шара» на Солнце

NASA расшифровывает тайну «голубого шара» на Солнце. Американские ученые имеют несколько теорий по этому поводу.

На поверхности Марса Rover Opportunity обнаружил загадочное существо
На поверхности Марса Rover Opportunity обнаружил загадочное существо

Марсоход Opportunity сообщил о том, что ему удалось обнаружить загадочное существо на поверхности «красной планеты», передвигающееся на четырех конечностях. В

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости