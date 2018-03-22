Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке «Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"
| | Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни

Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни

Сегодня, 16:54
Американские учёные изучили влияние современной музыки на процесс обучения детей. В частности хип-хоп композиция научила школьников различать инсульт.

Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни

 

Необычное исследование было опубликовано в журнале Stroke. Команда американских учёных пригласила детей 4-6 классов из 22 школ Нью-Йорка и их родителей принять участие в трёхчасовой программе по популяризации информации об инсультах. Во время презентации участникам были представлены видеоролики, где в композициях жанра хип-хоп подробно рассказывалось, как распознать симптомы инсульта и что делать в таких ситуациях. По окончанию эксперимента 57% детей усвоили информацию, 24% помнили её спустя три месяца и некоторые даже смогли применить её в реальной жизни.
 
 

Похожие результаты были и среди родителей школьников. Учёные считают, что жизненно важную информацию лучше подавать детям в хип-хоп песнях. Ритмичный рифмованный стих и популярная музыка надолго откладываются в памяти детей, что позволяет не только хранить информацию, но и часто переслушивать композицию, что освежает воспоминания об опасных болезнях.
Елизавета Трюфель
Новости по теме
Учёные рассказали о влиянии телевидения на детей
Учёные рассказали о влиянии телевидения на детей

Учёные провели исследование на предмет влияния телевидения на повседневную жизнь детей. В среднем, американские дети проводят время за просмотром телевизора по

Учёные: Аутистам необходимо быть независимыми от родителей
Учёные: Аутистам необходимо быть независимыми от родителей

Большинство людей с диагнозом аутизм не могут оторваться от опеки родителей и продолжают жить с ними даже после совершеннолетия. Учёные из Пенсильвании решили

Учёные: Депрессивные учителя воспитывают таких же школьников
Учёные: Депрессивные учителя воспитывают таких же школьников

Ученые считают, что стресс у школьников провоцируют учителя, которые устают от работы в больших классах. Для подтверждения своей теории специалисты провели

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости