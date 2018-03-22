Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни

Необычное исследование было опубликовано в журнале Stroke. Команда американских учёных пригласила детей 4-6 классов из 22 школ Нью-Йорка и их родителей принять участие в трёхчасовой программе по популяризации информации об инсультах. Во время презентации участникам были представлены видеоролики, где в композициях жанра хип-хоп подробно рассказывалось, как распознать симптомы инсульта и что делать в таких ситуациях. По окончанию эксперимента 57% детей усвоили информацию, 24% помнили её спустя три месяца и некоторые даже смогли применить её в реальной жизни.
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