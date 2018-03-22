Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке «Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"
| | Ученые нашли следы кокаина на пальцах каждого десятого

Ученые нашли следы кокаина на пальцах каждого десятого

Сегодня, 17:13
Ученые сделали резонансное открытие: оказывается, каждый десятый житель планеты соприкасался с наркотическими веществами и следы героина и кокаина можно обнаружить на кончиках пальцев десяти процентов населения развитых стран.

Ученые нашли следы кокаина на пальцах каждого десятого

 

Исследователи пытаются найти новые, более эффективные способы быстрого обнаружения следов тяжелых наркотиков, поскольку темпы их распространения в развитых странах стремительно возрастают. Год назад ученые из Великобритании создали методику, которая позволяет за несколько секунд обнаружить на пальцах человека, и даже на их отпечатках, следы наркотической пыльцы, в частности, кокаина и героина.

Исследователи привлекли к эксперименту 65 добровольцев. Часть из них употребляли наркотики, а остальные даже никогда к ним не притрагивались. Опыты показали, что у 13% волонтеров из тех, кто никогда не употребляли наркотики, на пальцах обнаружили следы наркотической пыльцы кокаина. Еще один процент приходится на героиновую пыль.

Потом экспериментаторы посоветовали «грязным» и «чистым» испытуемым обменяться крепкими рукопожатиями. Оказалось, что даже при такой процедуре пыльца может передаться другому человеку. Исследователи надеются, что их эксперимент поможет криминалистам снизить процент обвинения в наркотрафике невинных людей, благодаря установке порога концентрации вещества на отпечатках пальцев.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В организме «принцессы Леи» обнаружили следы героина, кокаина и метадона‍
В организме «принцессы Леи» обнаружили следы героина, кокаина и метадона‍

В организме скончавшейся в декабре прошлого года актрисы Кэрри Фишер были выявлены следы различных наркотических веществ. Соответствующие данные были изложены

В Калининграде таможенники обнаружили 500 кг кокаина в мясном бразильском фарше
В Калининграде таможенники обнаружили 500 кг кокаина в мясном бразильском фарше

В Калининграде таможенникам удалось задержать самую крупную в истории области партию с наркотическими веществами. Как передает РИА «Новости», при досмотре

В Великобритании в воде из-под крана обнаружили следы кокаина
В Великобритании в воде из-под крана обнаружили следы кокаина

В Великобритании специалисты проверили экспертизу питьевой воды из-под крана на содержание фармацевтических соединений, и на удивление обнаружили в ней следы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости