Ученые нашли следы кокаина на пальцах каждого десятого

Ученые сделали резонансное открытие: оказывается, каждый десятый житель планеты соприкасался с наркотическими веществами и следы героина и кокаина можно обнаружить на кончиках пальцев десяти процентов населения развитых стран.

Дарья Светозарова

Исследователи пытаются найти новые, более эффективные способы быстрого обнаружения следов тяжелых наркотиков, поскольку темпы их распространения в развитых странах стремительно возрастают. Год назад ученые из Великобритании создали методику, которая позволяет за несколько секунд обнаружить на пальцах человека, и даже на их отпечатках, следы наркотической пыльцы, в частности, кокаина и героина.Исследователи привлекли к эксперименту 65 добровольцев. Часть из них употребляли наркотики, а остальные даже никогда к ним не притрагивались. Опыты показали, что у 13% волонтеров из тех, кто никогда не употребляли наркотики, на пальцах обнаружили следы наркотической пыльцы кокаина. Еще один процент приходится на героиновую пыль.Потом экспериментаторы посоветовали «грязным» и «чистым» испытуемым обменяться крепкими рукопожатиями. Оказалось, что даже при такой процедуре пыльца может передаться другому человеку. Исследователи надеются, что их эксперимент поможет криминалистам снизить процент обвинения в наркотрафике невинных людей, благодаря установке порога концентрации вещества на отпечатках пальцев.