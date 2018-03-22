В России учёные создали наночастицы, убивающие бактерии избирательно

Российские биофизики в содействии с украинскими коллегами сумели разработать наночастицы, способные при облучении светом уничтожать болезнетворные микробы и бактерии, при этом не затрагивая остальные клетки в организме.

Александр Вест

Биофизик Антон Попов, представляющий Институт экспериментальной и теоретической биофизики при РАН, заявил о том, что созданные ими наночастицы требуют весьма осторожного обращения при их использовании во врачебной практике и в быту. По словам Попова, они использовали оксид вольфрама в создании необычных наночастиц, которые можно использовать в медицинских целях. Напомним, в последнее время всё больше специалистов стараются изобрести наночастицы, способные побороть рак, а также ряд других тяжёлых болезней.Стоит заметить, что два года назад Антону Попову и его коллегам удалось выяснить тот факт, что наночастицы редкоземельного металла церия могут защищать животных и людей от радиации, стимулируя при этом рост стволовых клеток.