Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке «Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"
| | В России учёные создали наночастицы, убивающие бактерии избирательно

В России учёные создали наночастицы, убивающие бактерии избирательно

Сегодня, 17:07
Российские биофизики в содействии с украинскими коллегами сумели разработать наночастицы, способные при облучении светом уничтожать болезнетворные микробы и бактерии, при этом не затрагивая остальные клетки в организме.

В России учёные создали наночастицы, убивающие бактерии избирательно

 

Биофизик Антон Попов, представляющий Институт экспериментальной и теоретической биофизики при РАН, заявил о том, что созданные ими наночастицы требуют весьма осторожного обращения при их использовании во врачебной практике и в быту. По словам Попова, они использовали оксид вольфрама в создании необычных наночастиц, которые можно использовать в медицинских целях. Напомним, в последнее время всё больше специалистов стараются изобрести наночастицы, способные побороть рак, а также ряд других тяжёлых болезней.

Стоит заметить, что два года назад Антону Попову и его коллегам удалось выяснить тот факт, что наночастицы редкоземельного металла церия могут защищать животных и людей от радиации, стимулируя при этом рост стволовых клеток.
Александр Вест
Новости по теме
Российские ученые создали наночастицы, убивающие раковые клетки
Российские ученые создали наночастицы, убивающие раковые клетки

Российские ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали наночастицы, которые способны доставлять в раковые клетки опасные молекулы и запускать процесс

Ученые из России нашли наночастицы, защищающие от радиации
Ученые из России нашли наночастицы, защищающие от радиации

Российским ученым удалось обнаружить наночастицы, защищающие организм от радиации. Эксперименты в этом направлении продолжаются.

Российские ученые создали «умные» наночастицы, способные лечить тяжелые болезни
Российские ученые создали «умные» наночастицы, способные лечить тяжелые болезни

Российские исследователи создали так называемые умные наночастицы, обладающие своеобразным интеллектом. С помощью интеллектуальных наночастиц у медицины

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости