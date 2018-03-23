Япония выделила на космические стартапы $1 млрд

Японское правительство решило инвестировать в частные космические проекты один миллиард долларов. Это решение озвучено на сайте министерства экономики и промышленности.

Сергей Денисов

В экспертной записке говорится о том, что частный капитал в космическую отрасль может иметь масштабы, превышающие даже солидарные проекты нескольких государств одновременно. Сегодня частные японские корпорации активно работают над глобальными проектами, которые государство пока финансировать в полном объеме не может. Это и разработка полезных ископаемых на Луне, и уборка космического мусора с орбиты, и запуск миниатюрных спутников связи, и размещение солнечных батарей в атмосфере, и многое другое.Правительство намерено предоставлять космическим корпорациям поначалу небольшие суммы в 100 000 долларов, но к началу 30-х годов этого века общие суммы государственных инвестиций должны превысить 22,5 миллиарда долларов.