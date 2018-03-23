Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса Еще бы попа была: Фанаты раскритиковали тверк Седоковой ЕС отзывает cвоего посла в России из солидарности с Лондоном "Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9
| | Япония выделила на космические стартапы $1 млрд

Япония выделила на космические стартапы $1 млрд

Сегодня, 07:40
Японское правительство решило инвестировать в частные космические проекты один миллиард долларов. Это решение озвучено на сайте министерства экономики и промышленности.

Япония выделила на космические стартапы $1 млрд

 

В экспертной записке говорится о том, что частный капитал в космическую отрасль может иметь масштабы, превышающие даже солидарные проекты нескольких государств одновременно. Сегодня частные японские корпорации активно работают над глобальными проектами, которые государство пока финансировать в полном объеме не может. Это и разработка полезных ископаемых на Луне, и уборка космического мусора с орбиты, и запуск миниатюрных спутников связи, и размещение солнечных батарей в атмосфере, и многое другое.

Правительство намерено предоставлять космическим корпорациям поначалу небольшие суммы в 100 000 долларов, но к началу 30-х годов этого века общие суммы государственных инвестиций должны превысить 22,5 миллиарда долларов.
Сергей Денисов
Новости по теме
Япония намерена инвестировать $30 млрд в развитие стран Африки
Япония намерена инвестировать $30 млрд в развитие стран Африки

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония готова способствовать дальнейшему развитию стран Африки посредством применения экономических рычагов влияния, в

СМИ: КНР направит на развитие высоких технологий 927 миллиарда долларов
СМИ: КНР направит на развитие высоких технологий 927 миллиарда долларов

Власти КНР планируют выделить в 2016 году 927 млрд долларов на развитие высоких технологий в стране. Финансовые средства также пойдут на инфраструктуру и

Аппарат для уборки околоземной орбиты от космического мусора создаст Роскосмос
Аппарат для уборки околоземной орбиты от космического мусора создаст Роскосмос

Роскосмос занялся разработкой аппарата, который сможет очистить околоземную орбиту от космического мусора. Уборка начнётся с территории, которая находится на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости