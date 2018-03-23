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| | Своей живучестью тараканы обязаны длинному геному – Ученые

Своей живучестью тараканы обязаны длинному геному – Ученые

Сегодня, 06:20
Китайские биологи задались целью выяснить, в чем секрет легендарной способности американского таракана к выживанию. Это насекомое во все времена демонстрировало устойчивость к воздействию различных ядов. Эксперты сделали неожиданный вывод – стойкость к токсинам эти домашние вредители получили благодаря чуткому обонянию и обилию вкусовых рецепторов.

Своей живучестью тараканы обязаны длинному геному – Ученые

 

Американские тараканы, которые в научной среде известны под именем Periplaneta americana, не являются коренными обитателями этого континента. Их еще в XVII веке завезли в Европу и Северную Америку из тропической части Африки. Это наиболее крупный домашний вредитель, который в длину достигает пяти сантиметров. Он приспособился к обитанию не только в дикой природе, но и по соседству с человеком. Более того, он умеет избегать ядовитых «гостинцев» хозяев, жаждущих избавиться от такого квартиранта. Вместе с тем, тараканы едят практически все. Как выяснили ученые из Поднебесной, у американского таракана примерно 3,5 миллиарда пар гигабаз.

Это даже больше чем у человека, но меньше чем у саранчи. При этом, у таракана нашли огромное число генов, которые кодируют белки, нейтрализующие яды, и гены, окисляющие ксенобиотики, а также более сотни генов-транспортеров, которые выбрасывают их из организма.

Китайцы назвали это насекомое «Сяо Цян», что в переводе значит «очень живучий маленький вредитель». Для сравнения, рыжий таракан, который в России известен как прусак, имеет геном в два раза короче, чем у американского сородича.
Дарья Светозарова
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