Ученые изобрели миниатюрный зубной датчик, отслеживающий питание

Научное сообщество давно осознало важность наблюдения за процессами в человеческом организме в режиме реального времени. В рамках клинических исследований, да и здравоохранении в целом, информация о сиюминутных изменениях в организме индивида может оказаться бесценной. Поэтому специалисты из Инженерной школы Университета Тафтса создали уникальный прибор, который крепится к поверхности зуба и передает все интересующие данные о питании на мобильный телефон.

Синхронизация с мобильником проводиться путем беспроводной связи. Крохотный «шпион» моментально передает на смартфон данные о количестве потребленной глюкозы, соли или спиртного. Исследователи утверждают, что при помощи этих датчиков они могут наладить контроль над употреблением в пищу большого количества питательных и химических веществ. При этом будет осуществляться наблюдение за физиологическим состоянием объекта.

Дарья Светозарова

Подобные попытки контроля и мониторинга предпринимались и ранее. Однако до этого ученые сталкивались с целым комплексом неудобств технического характера. Гаджеты нуждались в дополнительной защите, громоздкой проводной системе, да и практические характеристики оставляли желать лучшего. А инженеры из Университета Тафтса создали датчик с параметрами 2Х2 миллиметра. Он улавливает радиочастотный сигнал и транслирует его на мобильное устройство по беспроводной сети. В микроустройстве три слоя. Центральный или «биопоглощающий» слой. Именно он поглощает питательные компоненты и химические вещества. А внешние слои выглядят как два ободка золотистого цвета и выполняют функцию антенны. Потребление того или иного вещества можно будет отследить и измерить за счет изменения цвета сенсора и отличающейся интенсивности передачи.