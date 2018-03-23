Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | Ученые изобрели миниатюрный зубной датчик, отслеживающий питание

Ученые изобрели миниатюрный зубной датчик, отслеживающий питание

Сегодня, 05:40
Научное сообщество давно осознало важность наблюдения за процессами в человеческом организме в режиме реального времени. В рамках клинических исследований, да и здравоохранении в целом, информация о сиюминутных изменениях в организме индивида может оказаться бесценной. Поэтому специалисты из Инженерной школы Университета Тафтса создали уникальный прибор, который крепится к поверхности зуба и передает все интересующие данные о питании на мобильный телефон.

Ученые изобрели миниатюрный зубной датчик, отслеживающий питание

 

Синхронизация с мобильником проводиться путем беспроводной связи. Крохотный «шпион» моментально передает на смартфон данные о количестве потребленной глюкозы, соли или спиртного. Исследователи утверждают, что при помощи этих датчиков они могут наладить контроль над употреблением в пищу большого количества питательных и химических веществ. При этом будет осуществляться наблюдение за физиологическим состоянием объекта.

 

Подобные попытки контроля и мониторинга предпринимались и ранее. Однако до этого ученые сталкивались с целым комплексом неудобств технического характера. Гаджеты нуждались в дополнительной защите, громоздкой проводной системе, да и практические характеристики оставляли желать лучшего. А инженеры из Университета Тафтса создали датчик с параметрами 2Х2 миллиметра. Он улавливает радиочастотный сигнал и транслирует его на мобильное устройство по беспроводной сети. В микроустройстве три слоя. Центральный или «биопоглощающий» слой. Именно он поглощает питательные компоненты и химические вещества. А внешние слои выглядят как два ободка золотистого цвета и выполняют функцию антенны. Потребление того или иного вещества можно будет отследить и измерить за счет изменения цвета сенсора и отличающейся интенсивности передачи.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые из Техаса изобрели инновационный датчик для контроля диабета
Ученые из Техаса изобрели инновационный датчик для контроля диабета

Ученые из Техаса создали датчик нового поколения, помогающий контролировать диабет. Датчик можно подключить к смартфону и следить за своим здоровьем

Ученые создали гибкий прибор для мониторинга сигналов тела
Ученые создали гибкий прибор для мониторинга сигналов тела

Американские ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего создали гибкий прибор, который будет мониторить биохимические и электрические сигналы тела.

Ученые изобрели новый миниатюрный накопитель данных
Ученые изобрели новый миниатюрный накопитель данных

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха изобрели новый миниатюрный накопитель данных. Разработчики признаются, что данные на нем сохраняются при

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости