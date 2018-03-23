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| | Микрофлоре кишечника вредят 25% медикаментов

Микрофлоре кишечника вредят 25% медикаментов

Сегодня, 05:20
О том, что на человеческий организм пагубно влияют антибиотики, знают практически все. В частности известен вред, который эти препараты наносят полезным бактериям, обитающим в кишечнике и способствующим пищеварению. Однако ученые выяснили, что вредят микрофлоре кишечника не только антибиотики, но и множество других лекарств.

Микрофлоре кишечника вредят 25% медикаментов

 

Специалисты из Европейской лаборатории молекулярной биологии в Гейдельберге провели исследование, которое показало, что на тысячу разрешенных препаратов приходится более двухсот медикаментов, пагубно влияющих на кишечную микрофлору. Ученые подвергали воздействию почти 1,2 тысячи препаратов 40 видов полезных бактерий, обитающих в кишечнике. То, как отреагировали на бактерии антибиотики, ученых не удивило, однако почти четверть остальных препаратов, не направленных на борьбу с инфекцией, тоже вредили развитию полезных штаммов. Хоть один из них и становился жертвой «медикаментозного террора». В 40 случаях лекарства поражали сразу десять видов бактерий.

Исследователи призывают более тщательно изучить воздействие препаратов на кишечную микрофлору. Свои аргументы и результаты эксперимента они опубликовали в специализированном издании Nature.
Дарья Светозарова
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