Глава РАН: Россия выходит на траекторию роста в науке

На заседании федерального проекта политической силы «Единая Россия» выступил глава РАН Александр Сергеев. По его словам, мы живем в интересное время, когда РФ выходит на траекторию роста в научной сфере и нужно ожидать положительных изменений в ближайшем будущем.

Домбровский Сергей

Александр Сергеев уверен, Россия докажет всем игрокам на международной арене, что она способна реализовывать амбициозные программы и конкурировать с передовыми в технологическом отношении странами. По мнению главы РАН, львиную долю затрат на науку в РФ должна финансировать индустрия, а не государство. Именно для нужд производственных предприятий трудятся специалисты в исследовательских лабораториях, проводят различные испытания, изучают множество материалов, делают открытия. По словам Сергеева, отдача должна быть соответствующая.Необходимо развивать науку и пользоваться открытиями, сделанными экспертами. Мало разрабатывать теории, необходимо применять на практике полученные знания, иначе существенной выгоды для общества это не принесет. Проект «Локомотивы России» создан для укрепления экономики РФ и образования ее связи с промышленностью.