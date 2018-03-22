Инопланетяне в Лондоне: Очевидцы сняли на видео загадочный НЛО

Пользователи сети YouТube были поражены странным явлением, которое произошло в небе днем, 20 марта. Очевидцы снимали на камеру красивые пейзажи, когда мимо них пролетел самолет. Позже жители Лондона обнаружили, что после самолета в небе взлетел НЛО, который менял траекторию своего движения.
Охотники за НЛО подтвердили, что в Великобритании заметить корабль пришельцев достаточно проблематично, так как из-за тумана НЛО увидеть очень сложно. Напомним, что недавно уфологи из Австралии видели НЛО на острове Кенгуру.