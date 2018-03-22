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| | Генетики не заметили в ДНК неандертальцев следов скрещивания их с людьми

Генетики не заметили в ДНК неандертальцев следов скрещивания их с людьми

Сегодня, 14:41
Ученые из Германии впервые в истории прочитали геном последних неандертальцев Земли, проживавших в прошлом на территории современной Хорватии и Кавказе. После проведения исследования ученые заявили, в ДНК нет признаков скрещивания «аборигенов Европы» с людьми.

Генетики не заметили в ДНК неандертальцев следов скрещивания их с людьми

 

Специалистов удивили результаты анализов. Генетики обработали химическим раствором останки неандертальцев, это увеличило вероятность проведения экспертизы стократно. В итоге оказалось, что в ДНК нет следов скрещивания «последних аборигенов Европы» с людьми. Ранее ученые нашли в генах европейцев 2-3% ДНК неандертальцев. Отсутствие признаков скрещивания говорит о том, что взаимодействие неандертальцев с людьми положительно повлияло на последних, а первые не получили от этого никаких преимуществ.

Специалисты намерены в дальнейшем проводить исследования, дабы определить новые закономерности. Предки неандертальцев в прошлом расселились на территории современной Европы, а люди являются потомками биологических видов, обитающих в Африке. Генетики долго не могли прочитать ДНК Homo neanderthalensis. Теперь им удалось это сделать, но далеко не на все вопросы эксперты нашли ответы. Ученые намерены определить, по какой причине неандертальцы исчезли с лица Земли.
Домбровский Сергей
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