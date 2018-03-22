Российские биологи создали средство против мышечной слабости

Биологи из Казани изобрели средство, которое может вылечить миастению или мышечную слабость. При этом препарат не вызывает никаких побочных эффектов, в том числе и привыкания.

Дарья Светозарова

Миастения характеризуется постепенной утратой контроля организма над мышцами. Происходит это потому, что иммунитет нападает на нейроны, которые контролируют работу мускулов. По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете более полутора миллиона человек страдают миастенией.Ученые создали уже бессчетное количество препаратов для лечения этого заболевания, однако у всех есть побочные эффекты. В частности, употребление этих медикаментов приводит к дисфункции мочевого пузыря, кишечника. Качество жизни пациентов заметно снижается.Российские ученые из института органической и физической химии РАН синтезировали новую молекулу, которая нейтрализует деструктивный фермент, но при этом не затрагивает деятельность всех остальных ферментов, которые отвечают за контроль над процессом пищеварения и мочеотделения.Лекарство уже протестировали на лабораторных грызунах и проверили на образцах ткани человеческого мочевого пузыря. Испытания показали, в умеренных дозах препарат не вызывает негативных изменений в работе пузыря. Эффект от приема сохраняется в течение трех суток. На данный момент это лекарство можно считать наиболее эффективным в борьбе с миастенией.