Новый робот-рыба будет исследовать подводный мир

Ученые Массачусетского технологического института изобрели аппарат, при помощи которого можно наблюдать за естественным поведением представителей подводного мира. Эта робот-рыба качественно отличается от предшественников. Она передвигается под водой как настоящий морской обитатель и даже умеет шевелить хвостом. Движения устройства обеспечиваются плавникам и модулем контроля плавучести. Управление роборыбой осуществляется акустическими сигналами с пульта. В аппарат встроена камера для видеосъемки.
Роборыба успешно прошла испытания около острова Фиджи. Установлено, что она может погрузиться на 18 метров и уплыть на расстояние 20 метров от пульта управления.