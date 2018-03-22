Новый робот-рыба будет исследовать подводный мир

Исследователи из США разработали новый способ изучения подводного мира. Теперь ученые могут снимать поведение фауны без риска испугать морских обитателей. Это стало возможным благодаря роборыбе, которая может погружаться на глубину более 15 метров.

Виктория Озерова

Ученые Массачусетского технологического института изобрели аппарат, при помощи которого можно наблюдать за естественным поведением представителей подводного мира. Эта робот-рыба качественно отличается от предшественников. Она передвигается под водой как настоящий морской обитатель и даже умеет шевелить хвостом. Движения устройства обеспечиваются плавникам и модулем контроля плавучести. Управление роборыбой осуществляется акустическими сигналами с пульта. В аппарат встроена камера для видеосъемки.Роборыба успешно прошла испытания около острова Фиджи. Установлено, что она может погрузиться на 18 метров и уплыть на расстояние 20 метров от пульта управления.