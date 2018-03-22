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| | Искусственный интеллект распознал 6 тысяч ранее неизвестных вирусов

Искусственный интеллект распознал 6 тысяч ранее неизвестных вирусов

Сегодня, 14:12
С помощью способностей, которыми обладает искусственный интеллект, ученые смогли обнаружить более 6 тысяч ранее неизвестных науке вирусов. Эксперты уверены в том, что открытие должно стать инструментом, с помощью которого заметно активизируется изучение огромного разнообразия вирусов на планете.

Искусственный интеллект распознал 6 тысяч ранее неизвестных вирусов

 

В рамках исследовательской программы вычислительный биолог Цзе Рен из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе смог обучить компьютеры процедуре идентификации генетической последовательности вирусов. Ученые смогли собрать и обработать генетический массив данных. Компьютерным путем удалось восстановить более чем 10 тысяч генов и после сгруппировал их.

Именно искусственный интеллект в будущем позволит обнаруживать те вирусы, о которых науке известно пока что ничего не было. С помощью анализа тех или иных бактерий можно будет приступить к разработке новых антибиотиков с более широким и мощным спектром действия.

Также полностью может поменяться эта еще недостаточно исследованная область генетики, которая играет в жизни человека весьма существенную роль.
Николай Офицеров
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