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| | Ученые: Женские гормоны способны сохранить часть мозга, связанную с памятью

Ученые: Женские гормоны способны сохранить часть мозга, связанную с памятью

Сегодня, 13:48
Исследование американских ученых показало, что женские гормоны способны сохранить наиболее развитую часть головного мозга префронтальную кору, которая отвечает за память. Об этом передаю журналисты портала VistaNews.

Ученые: Женские гормоны способны сохранить часть мозга, связанную с памятью

 

Специалисты из американской клиники Майо в Рочестере утверждают, что заместительная гормональная терапия, которая применяется в лечении ранее менопаузы, способна также положительно влиять на работу головного мозга. Профессор Кейджал Кантарси утверждает, что исследование проводилось 7 лет.

Американские исследователи также обнаружили, что женщины, принимающие лечение гормонами, имели низкие количество скопления амилоидных бляшек, токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, которая может привести к потере памяти.
Светлана Славянская
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