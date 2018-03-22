Ученые: Женские гормоны способны сохранить часть мозга, связанную с памятью

Исследование американских ученых показало, что женские гормоны способны сохранить наиболее развитую часть головного мозга префронтальную кору, которая отвечает за память. Об этом передаю журналисты портала VistaNews.

Светлана Славянская

Специалисты из американской клиники Майо в Рочестере утверждают, что заместительная гормональная терапия, которая применяется в лечении ранее менопаузы, способна также положительно влиять на работу головного мозга. Профессор Кейджал Кантарси утверждает, что исследование проводилось 7 лет.Американские исследователи также обнаружили, что женщины, принимающие лечение гормонами, имели низкие количество скопления амилоидных бляшек, токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, которая может привести к потере памяти.