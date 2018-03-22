Ученые: Женские гормоны способны сохранить часть мозга, связанную с памятью

Специалисты из американской клиники Майо в Рочестере утверждают, что заместительная гормональная терапия, которая применяется в лечении ранее менопаузы, способна также положительно влиять на работу головного мозга. Профессор Кейджал Кантарси утверждает, что исследование проводилось 7 лет.
Американские исследователи также обнаружили, что женщины, принимающие лечение гормонами, имели низкие количество скопления амилоидных бляшек, токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, которая может привести к потере памяти.