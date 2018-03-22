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| | Учёные побороли смертоносную инфекцию вирусами из пруда

Учёные побороли смертоносную инфекцию вирусами из пруда

Сегодня, 11:43
Инфекцию, представляющую смертельную опасность для пациента, специалистам удалось побороть с помощью вирусов, найденных ранее в водоёме. Вирусы из пруда позволили учёным впервые побороть инфекцию, обладающую устойчивостью к антибиотикам.

Учёные побороли смертоносную инфекцию вирусами из пруда

 

К экспериментальным методам лечения решил прибегнуть 76-летний американец с диагнозом аневризмы аорты. В ходе оперативного вмешательства в тело пациента был вживлён протез, на котором впоследствии стали размножаться бактерии вида Pseudomonas aeruginosa. Высокие дозы антибиотиков лишь замедляли процесс их размножения, не убивая источник заражения. Когда состояние пациента ухудшилось, медики прибегли к использованию бактериофага под названием OMKO1.

Введённые вирусы были получены учёными из пруда и показали высокую эффективность в борьбе с вирусом, обладающим высокой степенью устойчивости перед антибиотиками. Американец смог покинуть больницу, полностью вылечившись от вирусов.
Александр Вест
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