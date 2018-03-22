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Ученые представили «умные» обои, предупреждающие о пожаре

Сегодня, 09:51
Китайские специалисты сумели создать специальные обои, которые способны предупредить своих владельцев о возникновении пожара в доме. В основу инновационного изобретения стало использование графена.

Ученые представили «умные» обои, предупреждающие о пожаре

 

В Китае учёные использовали графен, обладающий сенсорными свойствами, в создании «умных» обоев, которые способны сигнализировать о повышении температуры в жилище выше 130 градусов. Созданные на основе графена обои смогут реагировать на нагревание и изменение освещения, создавая электрический ток благодаря своей структуре. В создании данного новшества учёные, представляющие Шанхайский институт, воспользовались гидроксиапатитом с применением графеновых термальных датчиков.

Эксперты уверены, подобные обои в будущем могут использоваться для предупреждения граждан о возникшем возгорании в жилище. Стоит отметить, что слой гидроксиапатита в данных обоях не превышает десять нанометров в толщину и десять микрометров в длину.
Александр Вест
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