Ученые представили «умные» обои, предупреждающие о пожаре

Китайские специалисты сумели создать специальные обои, которые способны предупредить своих владельцев о возникновении пожара в доме. В основу инновационного изобретения стало использование графена.

Александр Вест

В Китае учёные использовали графен, обладающий сенсорными свойствами, в создании «умных» обоев, которые способны сигнализировать о повышении температуры в жилище выше 130 градусов. Созданные на основе графена обои смогут реагировать на нагревание и изменение освещения, создавая электрический ток благодаря своей структуре. В создании данного новшества учёные, представляющие Шанхайский институт, воспользовались гидроксиапатитом с применением графеновых термальных датчиков.Эксперты уверены, подобные обои в будущем могут использоваться для предупреждения граждан о возникшем возгорании в жилище. Стоит отметить, что слой гидроксиапатита в данных обоях не превышает десять нанометров в толщину и десять микрометров в длину.