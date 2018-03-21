Носимый магнитоэнцефалограф визуализирует нейронную работу мозга

Прототипом для сборки носимого аппарата послужил магнитоэнцефалограф. Находящаяся в основе устройства технология визуализирует деятельность мозга измерением магнитного поля, появляющегося в результате электрической активности нейронов. Этот способ имеет высокое пространственное разрешение до пяти миллиметров. Далее ученые взяли магнитометры на щелочных металлах с оптической накачкой, не требующих сложных механизмов охлаждения. Ее нехватка дает возможность прибору прилегать к голове, что сокращает артефакты давления.
Носимый магнитоэнцефалограф визуализирует нейронную работу мозгаСегодня, 22:54
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