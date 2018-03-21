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| | Носимый магнитоэнцефалограф визуализирует нейронную работу мозга

Носимый магнитоэнцефалограф визуализирует нейронную работу мозга

Сегодня, 22:54
В Англии появился носимый магнитоэнцефалограф: прибор для визуализации действий нейронов методом измерения магнитных полей, которые появляются из-з электрической активности мозга. Работает прибор на оптических магнитометрах.
 

Носимый магнитоэнцефалограф визуализирует нейронную работу мозга

 

Прототипом для сборки носимого аппарата послужил магнитоэнцефалограф. Находящаяся в основе устройства технология визуализирует деятельность мозга измерением магнитного поля, появляющегося в результате электрической активности нейронов. Этот способ имеет высокое пространственное разрешение до пяти миллиметров. Далее ученые взяли магнитометры на щелочных металлах с оптической накачкой, не требующих сложных механизмов охлаждения. Ее нехватка дает возможность прибору прилегать к голове, что сокращает артефакты давления.
 
 
Данная разработка научных сотрудников Ноттингемского университета окажет помощь в создании как в расширении поля исследований нейронов мозга, но и скажется положительно для изучения этого важного органа для жизни тех пациентов, которые жалуются на разные болезни, включая эпилепсию или заболевание Альцгеймера.

Никита Готский
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