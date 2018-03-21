Обнаружены следы «красного карлика», пролетевшего 70 тыс лет назад у Солнца

Астрономы смогли обнаружить следы звезды, пролетевшей вблизи Солнца в нашей Солнечной системе приблизительно 70 тыс лет назад. Также удалось воссоздать маршрут движения этого «красного карлика».

Ученые-астрономы смогли найти следы того, что звезда Шольца проходила через нашу Солнечную систему примерно 70 тыс лет назад. Это удалось сделать благодаря наблюдению за кометами, орбиты которых имели необычную вытянутую форму. Были произведены расчеты, которые позволили предположить, что их орбиты деформировала прошедшая рядом звезда.Сейчас так называемый «красный карлик» WISE J0720 расположен в созвездии Единорога, пребывая в всего лишь в 20 световых годах от нашей планеты. 70 тыс лет назад данная звезда подошла на рекордно близкое с Солнцу расстояние – 1,9 световых лет. Ученые пытаются выяснить, оказала ли звезда Шольца влияние на Землю в тот период – примерно в это же время люди покинули Африканский континент и начали осваивать по Евразию.