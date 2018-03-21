Загрязнение природы ухудшило пенисы белых медведей

Загрязнение природы органическими веществами отрицательно влияют на половую жизнь белых медведей. В частности, у животных ослабевают кости пениса.

Никита Готский

Датские и канадские биологи изучили кости полового органа хищников и выяснили, что загрязнение среды негативно воздействует на качество костей, отчего те ломаются, а это мешает косолапым нормально размножаться.В своей работе биологи исследовали боле трех сотен костей белых медведей возрастом 3-9 лет. Полученные результаты они соединили с содержанием загрязнителей в разных районах Арктики, найдя корреляцию. К примеру, на востоке Гренландии, который является самым грязным регионом Арктики, минерализация костей этих зверей составляет 1,44.. Любые данные менее -1по определению называет остеопенией: изменением химического состава кости, считающимся предшественником остеопороза.Белые медведи приносят новое потомство единожды в 2-3 года. С самкой зверь может спариваться около недели. Ученые боятся, что болезнь негативно повлияет на их деторождение.