Африканский континент разорвется на две части, образуя трещины, что угрожает местной инфраструктуре. Причиной этому геологические процессы в рифтовой долине.

Никита Готский

По данным ученых, восток Африки полностью отделится от материка через четыре миллиона лет. С этим связана деформация земной коры, она и привела к формированию геологического разлома: Великой рифтовой долины, протянувшейся до Мозамбика от Ливана. Скорость отделения Сомалийской и Нубийской плит составляет 6-7 миллиметров в год, в будущем этот район будет затоплен, а Кения станет островом. Через время в земной коре появятся трещины, сильные дожди только усложнят ситуацию.Через время обстановка ухудшится, континенту угрожают глобальные бедствия, в связи с чем надо написать кату разломов для прогнозирования очередных трещин.