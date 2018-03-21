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| | Геологическая катастрофа разорвет Африку на две части

Геологическая катастрофа разорвет Африку на две части

Сегодня, 19:17
Африканский континент разорвется на две части, образуя трещины, что угрожает местной инфраструктуре. Причиной этому геологические процессы в рифтовой долине.

Геологическая катастрофа разорвет Африку на две части

 

По данным ученых, восток Африки полностью отделится от материка через четыре миллиона лет. С этим связана деформация земной коры, она и привела к формированию геологического разлома: Великой рифтовой долины, протянувшейся до Мозамбика от Ливана. Скорость отделения Сомалийской и Нубийской плит составляет 6-7 миллиметров в год, в будущем этот район будет затоплен, а Кения станет островом. Через время в земной коре появятся трещины, сильные дожди только усложнят ситуацию.

Через время обстановка ухудшится, континенту угрожают глобальные бедствия, в связи с чем надо написать кату разломов для прогнозирования очередных трещин.
Никита Готский
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