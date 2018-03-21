Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек

Английские специалисты обнаружили одну из основных проблем возникновения болезней почек. Им удалось изучить фермент, отвечающий за поражения поверхности органа.

Павел Селивёрстов

Стоит уточнить, что одним из распространенных заболеваний является фиброз почек. При болезни на поверхности органа происходит рубцевание тканей, которое осложняет его работу. Это может усложняться приемом определенных медикаментозных препаратов или длительной инфекцией. Также опасаться стоит людям больным диабетом и страдающим высоким давлением.Группа ученых, состоящая из специалистов Университета Шеффилда и Университета Ноттингема, изучила Transglutaminase-2, который возникает в почках и отвечает за их рубцевание. Исследования показали, что фермент не перемещается один, а обязательно в связке с белками. Они отмечают, что подробное изучение данных связей позволит понять болезни почек и разработать эффективные методы борьбы с заболеваниями. Специалисты рассказали, что на данный момент есть два рабочих метода по борьбе с проблемами, такие как диализ и трансплантация.