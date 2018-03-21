СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам

По словам британских уфологов, есть аудио, где покойный астрофизик Стивен Хокинг обращается к живым. По мнению данных специалистов, учёный был похищен пришельцами, и теперь последние через него пытаются пообщаться с человечеством, как сообщает VistaNews.

Ирина Летинская

Эксперты из Университета Кренфилда подчеркнули, что 20 марта ими была получена аудиозапись. Там звуки человеческого голоса чередовались с помехами, а также ещё чем-то, что могло быть разговором инопланетян. После консультации с уфологами оказалось, что на более, чем 70 процентов, есть вероятность, что говорил именно астрофизик Стивен Хокинг, которого не стало 14 марта.Специалисты предположили, что учёный мог выяснить, как появилась жизнь на Земле, связав это именно с пришельцами. В настоящее время запись хотят показать также выдающемуся уфологу Скотту Уорингу. Если удастся подтвердить, что действительно слышно было Стивена Хокинга и пришельцев, тело астрофизика могут достать из гроба, чтобы вести исследования.