Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет

В момент начала отношений партнёры, как правило, хотят насладиться сексом и интимной близостью. Британские учёные выяснили, почему такое желание пропадает со временем и как вернуть былую страсть.

Вещий Олег

Уменьшение количества половых актов в неделю и числа объятий напрямую связано с продолжительностью, когда пара вместе. Британские психологи при совместной работе со специалистами Стэнфордского университета провели крупномасштабное исследование последствий ограничения в общении между парнями и девушками. Выяснилось, что с возрастом партнёры все реже интересуются делами своей второй половинки, а секс становится рутинным делом. Но изменить это можно с помощью нескольких простых правил.Для начала учёные предлагают чаще вместе смотреть фильмы и рассказывать о делах на работе. Если у пары имеются общие дети, то лучше с ними проводить больше времени вместе. Психологи подчеркнули, что это позволяет лучше понять изменения в поведении второй половинки и находить общие интересы. Дети в целом скрепляют отношения, а это способствует частому сексу. Для того чтобы убедиться в этом, представители Стэнфордского университета провели опрос среди 3000 женщин и мужчин.Выяснилось, что в возрасте от 30 лет количество секса в интимных отношениях уменьшилось в несколько раз. Однако советы экспертов помогли парам улучшить эту ситуацию. Уже спустя полгода поиска новых общих интересов им удалось вернуть былую страсть, что была в юношеские годы.