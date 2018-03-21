Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом Мединский поддержал инициативу создания Центра документального кино Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет В Москве в честь «Часа Земли» погаснет подсветка 2 тысяч зданий Instagram планирует запустить кнопку репоста Российские учёные разработали приложение для детей с аллергией Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу
| | Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет

Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет

Сегодня, 15:48
В момент начала отношений партнёры, как правило, хотят насладиться сексом и интимной близостью. Британские учёные выяснили, почему такое желание пропадает со временем и как вернуть былую страсть.

Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет

 

Уменьшение количества половых актов в неделю и числа объятий напрямую связано с продолжительностью, когда пара вместе. Британские психологи при совместной работе со специалистами Стэнфордского университета провели крупномасштабное исследование последствий ограничения в общении между парнями и девушками. Выяснилось, что с возрастом партнёры все реже интересуются делами своей второй половинки, а секс становится рутинным делом. Но изменить это можно с помощью нескольких простых правил.

Для начала учёные предлагают чаще вместе смотреть фильмы и рассказывать о делах на работе. Если у пары имеются общие дети, то лучше с ними проводить больше времени вместе. Психологи подчеркнули, что это позволяет лучше понять изменения в поведении второй половинки и находить общие интересы. Дети в целом скрепляют отношения, а это способствует частому сексу. Для того чтобы убедиться в этом, представители Стэнфордского университета провели опрос среди 3000 женщин и мужчин.

Выяснилось, что в возрасте от 30 лет количество секса в интимных отношениях уменьшилось в несколько раз. Однако советы экспертов помогли парам улучшить эту ситуацию. Уже спустя полгода поиска новых общих интересов им удалось вернуть былую страсть, что была в юношеские годы.
Вещий Олег
Новости по теме
Ученые назвали секс среднестатистической пары ужасным
Ученые назвали секс среднестатистической пары ужасным

Ученые назвали секс среднестатистической пары ужасным. Исследование проводили британские специалисты. В результате эксперимента оказалось, что

Учёные назвали возраст, когда девушки испытывают лучший оргазм
Учёные назвали возраст, когда девушки испытывают лучший оргазм

Многие люди считают, что в возрасте 20 лет человек является самым сексуальным, и он будет популярным среди представителей противоположного пола. На самом деле,

Учёные: Люди тратят на секс 600 часов своей жизни
Учёные: Люди тратят на секс 600 часов своей жизни

Учёные выяснили, что среднестатистический человек тратит на секс около 600 часов жизни (25 суток). Участниками исследования стали мужчины и женщины возрастом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости