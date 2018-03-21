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Российские учёные разработали приложение для детей с аллергией

Сегодня, 14:54
Специалисты из Саратовска презентовали своё приложение для мобильных устройств, созданное специально для детей, страдающих атопическим дерматитом. Игра для смартфонов и планшетов доступна для скачивания на площадке Google Play.

Российские учёные разработали приложение для детей с аллергией

 

Учёные, представляющие Саратовский медицинский университет Разумовского, сообщили об окончании разработки приложения, позиционируемого для использования детьми с аллергией. В обнародованном приложении под названием «Красные щёчки» детям предлагается поиграть в игру, в которой необходимо избегать определённых продуктов, вызывающих у них аллергические реакции. Специалисты уверены, таким занимательным способом дети смогут научиться избегать аллергенов, способных негативно воздействовать на их здоровье.

В связи с тем, что атопический дерматит является хроническим заболеванием, важно привить детям правильное отношение к аллергенам с самого детства, чтобы в дальнейшем болезнь протекала с минимумом осложнений.
Александр Вест
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