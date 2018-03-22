Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place
| | Японский орнамент помог ученым обнаружить уникальные свойства кристалла

Японский орнамент помог ученым обнаружить уникальные свойства кристалла

Сегодня, 02:30
Американские ученые сумели создать кристалл с исключительными квантовыми и электрическими характеристиками. Выяснилось, что структура кристалла идентична японскому узору когамэ, который применяется в плетении корзинок.

Японский орнамент помог ученым обнаружить уникальные свойства кристалла

 

Эксклюзивный кристалл создавался из металла. Его наделили уникальными свойствами, но удивляют даже не исключительные квантовые характеристики, а «решетка кагомэ», обнаруженная в нем. Из себя этот орнамент представляет шестиугольную мозаику, состоящую из чередования правильных треугольников и шестиугольников.

Создатели кристалла воспроизвели эту решетку на молекулярном уровне. Исследователи во главе с Такехито Сузуки из Массачусетского технологического института сумели создать плетение из железных и оловянных атомарных слоев, которые соединялись как бамбуковые прутья в корзинах японских умельцев. После ученые пропустили через структуру ток и выяснили, что треугольные фрагменты влияют на протекающие отрицательные частицы. Затем физики сравнили этот квантовый эффект с эффектом Холла, в котором прописано движение электронов по цикличным траекториям без потери энергии.

Оказалось, что такой эффект в материалах с магнитным потенциалом удается наблюдать впервые. Теперь исследователи, вооружившись новыми знаниями, создать супербыстрые квантовые компьютеры. Кроме этого, скорость всех ЭВМ станет в разы больше. А осуществить переход от конической структуры электронных зон к расщеплению физикам поможет создание настоящих двухмерных металлов с «решеткой кагомэ».
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые-физики создали кристалл разлома симетрии времени
Ученые-физики создали кристалл разлома симетрии времени

Ученые-физики смогли создать кристалл времени. Необычное физическое образование, открытое физиком Франком Вилчеком, доказывает то, что в структуре кристалла

Ученые: Найденный в челябинском метеорите кристалл оказался не алмазом
Ученые: Найденный в челябинском метеорите кристалл оказался не алмазом

Ученые из Москвы выяснили, что найденный в челябинском метеорите кристалл не является алмазом, как предполагалось ранее. Чтобы точно ответить на вопрос о его

Ученые: Сверхбыстрые квантовые компьютеры вскоре могут стать реальностью
Ученые: Сверхбыстрые квантовые компьютеры вскоре могут стать реальностью

Физики из Института квантовой информации и материи в Калтех обнаружили первый трехмерный квантовый жидкий кристалл. Это новое состояние материи, которое может

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости