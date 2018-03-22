Японский орнамент помог ученым обнаружить уникальные свойства кристалла

Американские ученые сумели создать кристалл с исключительными квантовыми и электрическими характеристиками. Выяснилось, что структура кристалла идентична японскому узору когамэ, который применяется в плетении корзинок.

Дарья Светозарова

Эксклюзивный кристалл создавался из металла. Его наделили уникальными свойствами, но удивляют даже не исключительные квантовые характеристики, а «решетка кагомэ», обнаруженная в нем. Из себя этот орнамент представляет шестиугольную мозаику, состоящую из чередования правильных треугольников и шестиугольников.Создатели кристалла воспроизвели эту решетку на молекулярном уровне. Исследователи во главе с Такехито Сузуки из Массачусетского технологического института сумели создать плетение из железных и оловянных атомарных слоев, которые соединялись как бамбуковые прутья в корзинах японских умельцев. После ученые пропустили через структуру ток и выяснили, что треугольные фрагменты влияют на протекающие отрицательные частицы. Затем физики сравнили этот квантовый эффект с эффектом Холла, в котором прописано движение электронов по цикличным траекториям без потери энергии.Оказалось, что такой эффект в материалах с магнитным потенциалом удается наблюдать впервые. Теперь исследователи, вооружившись новыми знаниями, создать супербыстрые квантовые компьютеры. Кроме этого, скорость всех ЭВМ станет в разы больше. А осуществить переход от конической структуры электронных зон к расщеплению физикам поможет создание настоящих двухмерных металлов с «решеткой кагомэ».